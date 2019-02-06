06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика

Доходы от экспорта нефти в 2018 году увеличились на 38,2%

Доходы России от экспорта нефти в 2018 г. выросли на 38,2% до $129,05 млрд. Данные опубликовала Федеральная таможенная служба.

В физическом выражении объем экспорта нефти вырос на 2,9%. Увеличился также экспорт нефтепродуктов (на 1,1% в физическом выражении) до $78,109 млрд.

Экспорт СПГ увеличился на 50,4% до 36,7 миллиона кубометров. Доходы от него выросли на на 66,5% до $5,286 млрд. Экспорт природного газа вырос на 4,9% в физическом выражении, доходы - на 28,8%, до $49,1 млрд.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам года доля экспортной составляющей в ВВП увеличилась с 5,4% до 10%. Этот фактор обеспечил основной дополнительный прирост ВВП.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Доходы от экспорта нефти в 2018 году увеличились на 38,2%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: экспорт нефти, ФСТ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 886

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети