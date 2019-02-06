Доходы от экспорта нефти в 2018 году увеличились на 38,2%

Доходы России от экспорта нефти в 2018 г. выросли на 38,2% до $129,05 млрд. Данные опубликовала Федеральная таможенная служба.

В физическом выражении объем экспорта нефти вырос на 2,9%. Увеличился также экспорт нефтепродуктов (на 1,1% в физическом выражении) до $78,109 млрд.

Экспорт СПГ увеличился на 50,4% до 36,7 миллиона кубометров. Доходы от него выросли на на 66,5% до $5,286 млрд. Экспорт природного газа вырос на 4,9% в физическом выражении, доходы - на 28,8%, до $49,1 млрд.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам года доля экспортной составляющей в ВВП увеличилась с 5,4% до 10%. Этот фактор обеспечил основной дополнительный прирост ВВП.