У Киева появится новый герб - "европейский"

Киевский горсовет объявил конкурс на разработку нового официального герба города, сообщается на сайте совета.

Отмечается, что новый герб должен основываться на "исторических традициях Киева с использованием известных символов местного самоуправления", а нынешний "не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики".

Нынешний герб Киева был утвержден в 1995 году, на нем изображен Архангел Михаил. В официальном описании герба дважды упоминается древнерусская традиция. По всей видимости, решение киевских властей можно рассматривать как символический, но официальный разрыв с древнерусской традицией и отказ от собственной истории.

Как сообщало Накануне.RU, с активизацией церковного раскола на Украине активизировалась и работа по изменению исторического сознания и переписыванию древнерусской истории. Так, власти пообещали отдать Константинопольскому патриархату Храм Спаса на Берестове, в котором похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.