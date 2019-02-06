В Прикамье назначили нового куратора молодежной политики

Новым куратором молодежной политики Пермского края стала бывший руководитель пермского "Дворца молодежи" Юлия Баландина. Она получила должность заместителя руководителя агентства по туризму и молодежной политике Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Назначение состоялось в конце января, однако известно о нем стало только сегодня.

"Дворец молодежи" в Перми Юлия Баландина возглавляла в 2015 г. До этого работала заместителем директора департамента общественных связей администрации губернатора.

Агентство по туризму и молодежной политике было создано краевыми властями осенью 2018 г.