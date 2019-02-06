Александр Головин признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Франции. Этому поспособствовал победный матч против "Тулузы", передает корреспондент Накануне.RU.

Рейтинг лучших в туре составила французская версия всемирно известного издания Goal.com. В игре с "Тулузой" (2:1) Головин забил первый гол своей команды, что позволило ей победить.

В результате в рейтинге издания Александр опередил своего одноклубника Сеска Фабрегаса, а также игроков "Лилля" Николя Пепе и Жонатана Бамба.

Напомним, ранее Головин вошел в символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1, хотя еще совсем недавно его трансфер из московского ЦСКА называли одним из худших в чемпионате.