Внучка Гайдара поселилась в маленькой деревне под Одессой?

Известная российская оппозиционерка Мария Гайдар, предположительно, поселилась в маленьком селе Ивановского района Одесской области. Как сообщает украинское информагентство "Трасса Е-95", она приобрела дом в 80-ти километрах от Одессы на берегу речки Большой Куяльник и зарегистрировала там свое место жительства.

При этом жители недоумевают, почему именно их село привлекло внимание Гайдар, поскольку там даже нет школы, больницы, а из инфраструктурных объектов только почта. Журналисты предполагают, что это связано с тем, что она собирается выдвигаться от местного округа на выборы в парламент Украины.

Впрочем, ранее Мария Гайдар решила досрочно снять с себя полномочия Одесского областного совета. Соответствующий проект решения облсовета был опубликован позднее.

Напомним, что Мария Гайдар – дочь известного реформатора 90-х Егора Гайдара. В России она занималась активным продвижением наследия своего отца. Какое-то время работала заместителем председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития при губернаторе Никите Белых. После присоединения Крыма к России приняла предложение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который тогда был губернатором Одесской области, стать его советником. Отказалась от гражданства России и приняла гражданство Украины. Затем стала депутатом Одесского областного совета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и заместителем Саакашвили. Опала бывшего президента Грузии коснулась и Марии Гайдар. Сначала она ушла с поста советника, а накануне сняла с себя полномочия депутата Облсовета.

Украина не стала матерью для бежавших в нее российский оппозиционеров, говорит координатор движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов.

"Удивительно, как быстро у нас готовы забыть известных политиков и медийных персон. Мария Гайдар долгое время была таким примером успешного молодого оппозиционного политика. Апогеем её политической карьеры стала иммиграция на Украину, получение паспорта и работа в команде Саакашвили. А потом, как выключили. Сама Гайдар ушла из соцсетей, и все её многочисленные симпатизанты немедленно забыли о её существовании, тем самым Мария повторила путь многих российских деятелей, поверивших в светлое будущее украинской государственности", - комментирует поворот в судьбе Гайдар Ростислав Антонов.

По его мнению, их ошибка была в том, что они искали лучшей жизни, вместо того, чтобы пытаться обустроить ее в родной стране.

"Нет вины романтиков в том, что Украина оказалась им не матерью, а людоедом, пожирающим своих детей. Но и возврата в Россию им нет, и не будет. Опыт Гайдар показывает, что плоха или хороша Россия, но ничего другого у нас с вами нет, и не будет. И нужно стремиться к тому, чтобы сделать жизнь лучше здесь, а не искать лучшей доли там, где нас никто не ждёт", - говорит он.