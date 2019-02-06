Глава минздрава Прикамья опровергла наличие в роддоме Кунгура УФ-лампы, которую "починили" скотчем

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова прокомментировала историю с обмотанной скотчем УФ-лампой в роддоме Кунгура, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, ранее на одном из порталов появилась информация о том, что роженица вынуждена была в один из дней семь часов – с полуночи до семи утра – держать над своим ребёнком ультафиолетовую лампу, чтобы она не упала и не нанесла чаду кунгурячки вреда. Это ей пришлось делать потому, что до этого врачи якобы "закрепили" лампу, перемотав её скотчем.

В своём Instagram Мелехова заявила, что после появления информации об этом она инициировала проверку. Главный врач больницы сообщил, что в роддоме ламп такой конфигурации ни сейчас, ни в августе 2018 г., когда лежала женщина с ребёнком, нет.

"Готова комплексно разобраться в ситуации, если появится дополнительная информация", - написала министр.