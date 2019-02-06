06 Февраля 2019
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Происшествия Пермский край

Глава минздрава Прикамья опровергла наличие в роддоме Кунгура УФ-лампы, которую "починили" скотчем

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова прокомментировала историю с обмотанной скотчем УФ-лампой в роддоме Кунгура, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отметим, ранее на одном из порталов появилась информация о том, что роженица вынуждена была в один из дней семь часов – с полуночи до семи утра – держать над своим ребёнком ультафиолетовую лампу, чтобы она не упала и не нанесла чаду кунгурячки вреда. Это ей пришлось делать потому, что до этого врачи якобы "закрепили" лампу, перемотав её скотчем.

В своём Instagram Мелехова заявила, что после появления информации об этом она инициировала проверку. Главный врач больницы сообщил, что в роддоме ламп такой конфигурации ни сейчас, ни в августе 2018 г., когда лежала женщина с ребёнком, нет.

УФ-лампа скотч роддом Кунгур(2019)|Фото: Жизнь ДД

"Готова комплексно разобраться в ситуации, если появится дополнительная информация", - написала министр.

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В соц. сетях появилась информация, что в перинатальном центре Кунгура мама держала всю ночь старую перемотанную скотчем УФ-лампу над новорождённым малышом, опасаясь, что она может упасть. Провела внутреннюю проверку, главный врач доложил о том, что в роддоме ламп такой конфигурации ни сейчас, ни в августе 2018 года, когда лежала мамочка с ребёнком, нет. Готова комплексно разобраться в ситуации, если появится дополнительная информация.

Публикация от Мелехова Оксана Борисовна (@melekhova_ob)

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Глава минздрава Прикамья опровергла наличие в роддоме Кунгура УФ-лампы, которую "починили" скотчем

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Теги: Кунгур, ультрафиолетовая лампа



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