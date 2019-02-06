06 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

Представители 29 стран-участниц НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в военную организацию.

Подписание протокола открывает процесс ратификации. Пока страна начнет участвовать в заседаниях альянса как приглашенная. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония, что вызвало массовое недовольство и протесты в стране.

Переименование стало одним из условий для заключения соглашения с Афинами, которое, в свою очередь, станет пропуском для Скопье в НАТО и Евросоюз. Греция до сих пор блокировала вступление своего северного соседа в эти структуры, считая, что его название не связано с исторической Македонией.

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Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

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Теги: македония, нато



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