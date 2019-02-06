Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля

Сегодня, 6 февраля, Тверской суд Москвы решил вопрос о мере пресечения для нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты останутся под стражей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Кокорина, Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве. Футболисты и другие фигуранты дела находятся под стражей с 11 октября прошлого года, срок их меры пресечения истекает 8 февраля. Ранее стало известно, что следствие будет ходатайствовать о продлении ареста Кокорину и Мамаеву.

Сегодня суд принял решение оставить спортсменов под стражей еще на два месяца. Это же касается и остальных фигурантов. Новый срок - до 8 апреля.

Напомним, на днях Кокорин заявил, что "полностью усвоил полученный урок", чему поспособствовала тюрьма. А "Краснодар" не стал включать Мамаева в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы.