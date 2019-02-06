06 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО Сибирский ФО

Власти Алтая опровергли скорую отставку губернатора, которую "спрогнозировали" СМИ

Власти Алтая опровергли информацию о скорой отставку губернатора Республики Александра Бердникова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы региона.

Ранее СМИ сообщили о возможной скорой отставке нескольких губернаторов. В частности издание "Газета.RU" упомянуло в этом списке главу Алтая Александра Бердникова, ссылаясь на несколько источников в Кремле. По мнению СМИ, у него есть "серьезные проблемы с популярностью".

"Глава региона Александр Васильевич Бердников работает. Слухи мы не комментируем", - сказали в пресс-службе губернатора Алтая.

В материале издания среди "кандидатов на вылет" называются также глава Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Мурманской области Марина Ковтун, "сложной" называют ситуацию и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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Власти Алтая опровергли скорую отставку губернатора, которую "спрогнозировали" СМИ

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Теги: Алтай, отставка, Александр Бердников, СМИ



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