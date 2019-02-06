"Единая Россия" не поддержала идею своего депутата о платном питании в школах Екатеринбурга

В "Единой России" не поддержали высказывание депутата городской думы Екатеринбурга Елены Дерягиной, которая предложила отменить субсидии на бесплатное питание школьников. Об этом сообщается на сайте партии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заявление "единомышленницы Глацких" (Ольга Глацких - чиновница по делам молодежи, прославившаяся фразой о том, что государство молодежи ничего не должно, - прим. ред.) об отмене бесплатного питания у младших школьников прокомментировал депутат ЗакСО, координатор партпроекта "Крепкая семья" Владимир Власов.

"Областной закон, инициированный несколько лет назад фракцией, о возможности питания всех школьников начальных классов в школьных столовых, является предметом для гордости. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется субсидия в размере около трех миллиардов рублей, подключены также и муниципальные бюджеты. И отказываться от этой практики нет никаких причин", - заявил он.

В партии также добавили, что нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания в начальных классах.

Напомним, что сегодня на комиссии по развитию образования, науки и физической культуры обсуждался вопрос организации детского питания в школах. В ходе дискуссии депутат заявила, что субсидии на питание школьников начальных классов большие и помощь нужно оказывать только адресно.

"Мы говорим постоянно о субсидии на школьное питание, у нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. На это выделяется около миллиарда денег - это строительство целой школы, а в отходах потом мы видим много еды, которую дети выбрасывают. Пусть родители платят! Поэтому помощь нужно оказывать только адресно", - заявила Дерягина.