06 Февраля 2019
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Директор скандального екатеринбургского МУПа "Золушка" рассказала об изменениях на предприятии

Новый директор екатеринбургского МУП "Золушка" Надежда Аристова рассказала, какие изменения произошли на скандальном предприятии и какие у него дальнейшие перспективы. В частности, Аристова отметила смену руководства, что, по ее словам, стало причиной улучшения качества питания школьников, передает корреспондент Накануне.RU
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Стоит напомнить, что Роспотребнадзор недавно подал в суд на МУП "Золушка" с требованием о его ликвидации. Судебное заседание назначено на 14 февраля.

Надежда Аристова утвердительно ответила, что в организации проходили внутренние проверки и все многочисленные нарушения, которые были выявлены Роспотребнадзором, уже устранены.

"На сегодняшний день мы исправили все нарушения, которые были выставлены нам предписанием Роспотребнадзора, и в дальнейшем планируем соблюдать все эти требования", - сказала директор, добавив, что она за качественное и здоровое питание.

Комментировать массовые отравления школьников новый директор не стала, отметив, что это дело "старой команды".

"Изменился руководящий состав, приведен в соответствие персонал пищеблока. Меню мы будем пересматривать. Сейчас работаем совместно с технологами, отрабатываем новое меню, в перспективе у нас будут изменения, ориентированные на то, чтобы детям еда нравилась, чтобы им было приятно кушать. С поставщиками очень много вопросов, мы этим занимаемся", - рассказала журналистам Надежда Аристова после сегодняшнего заседания комиссии гордумы Екатеринбурга.

Между тем, новый директор надеется, что суд встанет на сторону МУПа и не закроет его. Она пообещала, что после заседания пригласит СМИ на предприятие, чтобы подробно рассказать об изменениях.

Напомним, что "Золушка" появлялась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников и отравлениями детей. Последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 - состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. В отношении предприятия было возбуждено уголовное дело по двум статьям - части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Директор скандального екатеринбургского МУПа "Золушка" рассказала об изменениях на предприятии

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Теги: МУП Золушка, питание школьников, организация питания



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