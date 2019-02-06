06 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России

Запущенный с Плесецка "Ярс" успешно поразил цель на Камчатке

С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".

Как сообщили Накануне.RU в Министерстве обороны РФ, учебно-боевой пуск произведен в 11:31 по московскому времени.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

Уточняется, что учебные боевые блоки успешно прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Разработан Московским институтом теплотехники. Является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

На основе РС-24 велась разработка боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин". На данный момент его разработка заморожена.

Сообщалось, что работы над "ядерным поездом" не включены в новую госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы из-за недостатка финансирования. Вместо этого решено сосредоточиться на проектах межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Рубеж".

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Запущенный с Плесецка "Ярс" успешно поразил цель на Камчатке

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Теги: ярс, плесецк, камчатка



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