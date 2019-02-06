На Южном Урале будут судить мужчин, у которых изъяли более килограмма наркотиков

В Сосновском районе будут судить двух мужчин, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В конце лета - начале осени прошлого года они получали большие партии наркотиков, которые расфасовывали и прятали в тайники на территории Челябинска и своего района.

Злоумышленники работали, пользуясь запрещенным интернет-сайтом.

Мужчин задержали, из незаконно оборота изъято свыше 1,2 кг наркотических веществ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.