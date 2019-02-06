Украинские раскольники поделили должности. Не забыли о Крыме

В Киеве состоялось первое заседание синода раскольнической "единой церкви" Украины, поделившее должности, сообщает пресс-служба этой организации.

Многолетнему лидеру раскола Михаилу Денисенко дана Киевская епархия в составе приходов и монастырей Киева (кроме Михайловского монастыря), которые на конец прошлого года находились в его подчинении как "патриарха Киевского и всей Руси-Украины". Причем в пресс-релизе он назван "патриархом Филаретом", и на заседании был также в патриаршем куколе.

Его бывшему личному секретарю и новому лидеру раскола Сергею Думенко (Епифанию) отдано руководство управлением внешних церковных связей. Ушедший в раскол бывший митрополит канонической УПЦ Симеон (Владимир Шостацкий) был утвержден главным секретарем раскольничьего синода. Шостацкий, Денисенко и лидер "актокефалов" Николай Малетич (Макарий) стали постоянными членами синода, остальные 9 - временными.

Были созданы управление военного духовенства и так называемая "православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы", которая будет заниматься Донбассом, Крымом и остальной Россией. Ее главой назначен "архиепископ Симферопольский и Крымский Климент" (Павел Кущ). Ранее Думенко призвал "вернуть оккупированный Крым".

Напомним, 15 декабря под руководством Фанара в Киеве прошел "объединительный собор" раскольников, создавший "православную церковь Украины". В конце января она была официально зарегистрирована как "Киевская митрополия Украинской православной церкви". В канонической УПЦ это назвали рейдерством.

Интересно, что на Украине юридически возникла уже третья крупная раскольническая организация, поскольку параллельно продолжают существовать киевский "патриархат" и "автокефальная церковь", которые возглавляют соответственно Денисенко и Малетич и которые "работают" в "единой церкви" по совместительству.