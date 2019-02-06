06 Февраля 2019
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В Москве в конце года построят мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки

В конце 2019 года завершится строительство моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы, передает "Интерфакс".

Протяженность моста составит 600 метров по три полосы движения в каждом направлении. Строительные работы также коснутся реконструкции улиц Нижние Мневники и Народного ополчения и Карамышевской набережной.

Уже возведены опоры на обеих сторонах реки, отметили в ведомстве.

Реализация строительства моста завершит проект строительства Северо-Западной хорды. В конце года таким образом скоростная магистраль полностью будет введена в эксплуатацию.

Как сообщало Накануне.RUСеверо-Западная хорда пройдет через северные и северо-западные районы Москвы, то есть от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта.

Напомним, ранее депутат Госдумы Владимир Родин заявлял, что "под эту хорду рубится огромное количество зеленых насаждений, уничтожаются гаражные кооперативы, зачастую, без возмещения ущерба, у меня таких жалоб миллион". А руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев критиковал планы по введению платного участка хорды.

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В Москве в конце года построят мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки

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Теги: мост, набережная, москва-река



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