Завуч пообещала пустить казанских школьников "на колбасу"

Очередной школьный скандал произошел в российской школе. Родители учеников казанской школы №143 написали жалобу на преподавателя математики и по совместительству завуча школы.

К заявлению казанцы приложили видео и аудио запись, на котором учительница кричит на детей, унижая и угрожая "пустить их на колбасу".

В прокуратуре Татарстана сообщили о проведении проверки по следам публикации в Сети аудиозаписи.

Министерство образования республики также начало проверку школы, сообщает "Говорит Москва". В случае установления факта нарушения на преподавательницу будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом.

Ранее в Прикамье бывшего учителя оштрафовали за издевательства над школьниками.

Также сообщалось, что Следственный комитет проверит школу в Бурятии, где детей заставили сидеть на уроке в противогазах.

После таких случаев в Госдуме предложили министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать зарплаты школьным учителям в случае их агрессии по отношению к ученикам.