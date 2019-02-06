Завуч пообещала пустить казанских школьников "на колбасу"
Очередной школьный скандал произошел в российской школе. Родители учеников казанской школы №143 написали жалобу на преподавателя математики и по совместительству завуча школы.
К заявлению казанцы приложили видео и аудио запись, на котором учительница кричит на детей, унижая и угрожая "пустить их на колбасу".
В прокуратуре Татарстана сообщили о проведении проверки по следам публикации в Сети аудиозаписи.
Министерство образования республики также начало проверку школы, сообщает "Говорит Москва". В случае установления факта нарушения на преподавательницу будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом.
Ранее в Прикамье бывшего учителя оштрафовали за издевательства над школьниками.
Также сообщалось, что Следственный комитет проверит школу в Бурятии, где детей заставили сидеть на уроке в противогазах.
После таких случаев в Госдуме предложили министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать зарплаты школьным учителям в случае их агрессии по отношению к ученикам.