06 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО В России

СКР проверит сведения о захоронении 80 тонн тухлых куриц в 100 метрах от берега Волги

В Татарстане следователи проверяют информацию о незаконном захоронении крупной партии биологических отходов.
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Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, из СМИ стало известно, что летом 2018 года в результате поломки холодильного оборудования на зеленодольском мясокомбинате "Даль-Кама" испортилось 80 тонн куриного мяса. Утверждалось, что оно якобы было закопано работниками во дворе предприятия буквально в 100 метрах от берега реки Волги.

Как отметили в ведомстве, сейчас данные сведения тщательно проверяются. Уже ведутся опросы специалистов, а в ближайшее время планируется осмотр предполагаемого места захоронения с применением спецтехники.

По результатам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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СКР проверит сведения о захоронении 80 тонн тухлых куриц в 100 метрах от берега Волги

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Теги: курицы, Волга, отходы, СКР



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