В Сургуте сгорела конюшня конного клуба, одно животное погибло

В Сургуте произошёл пожар на конюшне конного клуба "Пассаж", погибла лошадь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о возгорании в сургутском СОТ "Подводник" поступило в 6.50 5 февраля. Горело деревянное помещение площадью 90 "квадратов", рассказал Накануне.RU глава пресс-службе окружного управления МЧС Вадим Симоненко. Внутри были три лошади, одна из которых погибла. В 7.17 огонь локализовали, в 7.28 – ликвидировали. Причиной пожара стало то, что сотрудники оставили включённым электрообогреватель.

Сотрудники "Пассажа" рассказали в соцсетях, что четверо оставшихся в живых лошадей очень кашляют. Особенно тяжело коню по кличке Мираж, он больше всех наглотался дыма.

"Сгорело всё, вся амуниция. Будем собирать деньги на постройку новой конюшни, так как нашим лошадкам негде жить", - пишут работники.