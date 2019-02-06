Пермский краевой суд не стал менять приговор напавшему на школу №127 подростку

Пермский краевой суд огласил решение по апелляции на приговор одному из напавших на школу №127, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Приговор – девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра – остался без изменений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда. Удовлетворены около 30 исков пострадавших, их сумма – от 100 тыс. до 1,5 млн руб.

Напомним, инцидент произошёл 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Экспертиза признала одного из нападавших невменяемым. Расследование по нему еще идет.

Действия второго, вменяемого, были квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений". По версии следствия, нападение было совершено с целью заранее спланированного убийства, однако такой умысел не был доведён до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса.