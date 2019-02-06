Бывший директор "Уральских пельменей" вошёл в совет по культуре при Госдуме

Экс-директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский вошел в состав экспертного совета по культуре молодежного парламента при Государственной думе. Уже 20 февраля он примет участие в заседании. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Нетиевского.

Шоумен готовит свои предложения по развитию и продвижению студенческих театров, а также планирует обсудить вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав.

"Я на практике столкнулся с тем, что в законодательстве есть пробелы, которые впоследствии могут поставить под удар всю отрасль создания контента. Эти вопросы нужно решать.", - заявил он.

По словам Нетиевского, творчество сегодня - это один из немногих реально действующих социальных лифтов для молодежи. Поэтому он планирует активно развивать направление театров малых форм и СТЭМ в регионах, проводить обучение авторов и сценаристов, поднимать уровень выступлений, помогать организовывать фестивали.

Напомним, что Сергей Нетиевский ушел из коллектива "Уральских пельменей" в 2015 году, сейчас он занимается собственными проектами. В начале 2018 года у него произошел конфликт с бывшими коллегами по шоу, тогда актеры "Уральских пельменей" подали в суд на экс-директора, обвинив его в краже 173 млн рублей - якобы Нетиевский использовал свои полномочия вопреки законным интересам команды и в целях извлечения выгоды. Юмористы прогнали Сергея и стали с ним судиться, однако Нетиевский выиграл все суды.

Также, по данным некоторых СМИ, шоумен может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу, куда прочат и биатлониста Антона Шипулина.