Вычет из России. Дальневосточные льготы на покупку автомобилей ждут в других регионах

Депутаты Госдумы предложили предоставить жителям Дальнего Востока налоговый вычет за покупку автомобиля за рубежом. Таким образом можно нивелировать эффект высоких пошлин на иномарки, из-за которых в страну ввозятся небезопасные "конструкторы", уверены авторы. Но как показывает статистика, авторынок в пограничных регионах растет высокими темпами, в том числе, благодаря уже работающим преференциям. Предложенная депутатами мера будет иметь негативные последствия для отечественного автомобилестроения, кроме того, другие регионы по объективным причинам могут претендовать на аналогичные меры поддержки.

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Новые преференции для ДФО депутаты объясняют тем, что через территорию в Россию поставляются "распилы" – разобранные по запчастям машины, которые собираются уже внутри страны без прохождения сертификации. На уловки жители идут из-за высоких ставок ввозных пошлин на иномарки.

По данным аналитического агентства "Автостат", в регионах Дальнего Востока в 2018 г. рост авторынка превысил 30%. В округе сохранились программы господдержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", причем их условия были даже улучшены – скидка увеличилась в 2,5 раза. Если по всей России скидка на базовую комплектацию Lada Vesta SW 1,6 л по программе "Семейный автомобиль" составляла 65 490 руб., то на Дальнем Востоке она достигла 163 725 руб. И это не единственные уступки для дальневосточных автомобилистов. В 2018 г. Правительство утвердило временный порядок ввоза в регион подержанных праворульных машин без установки системы "Эра-Глонасс": по одной в год на человека. Таким образом, любители японских иномарок не доплачивают за установку кнопки, обязательной для машин, ввозимых во все другие регионы России.

Предлагаемые изменения по стимулированию приобретения машин за рубежом во многом нивелируют имеющийся уровень тарифной защиты, позволяющий отечественной автомобильной промышленности конкурировать с аналогичной продукцией иностранного производства, говорится в заключении Счетной палаты, которая не поддержала проект. Другой аргумент Счетной палаты – отсутствие источников финансирования поправок – величина налогового вычета за одно авто может достигать 130 тыс. руб.

В других регионах считают субсидирование правильной идеей, если оно затронет автомобили, произведенные или собранные в России. Но распространяться оно должно если не на все субъекты, то хотя бы на территории с низкой транспортной доступностью, считает депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Михаил Сердюк.

"Зачастую льготирование носит безадресный характер, в случае с приобретением автомобилей оно должно быть направленным, как некая форма поддержки для регионов. Если удаленная территория, где государство не смогло решить вопрос с транспортной доступностью, то нужно предоставлять вычет. В большой Тюменской области много удаленных населенных пунктов, где не организовано транспортное сообщение, за что отвечает государство и вычет мог бы стать одной из мер поддержки. Без учета адресности получится, что бюджет отдаст деньги на покупку автомобилей в Москве", – рассказал он Накануне.RU.

Вопрос, почему на вычет могут претендовать только жители Дальнего Востока, возникает одним из первых, соглашается экономист Владислав Жуковский. По его мнению, сомнительной выглядит идея через такой механизм повысить доступность зарубежных автомобилей и обелить их ввоз. Гораздо более простое решение – понизить ввозные пошлины.

"Поддерживать высокие ввозные пошлины и ограничивать импорт автомобилей имело бы смысл, если бы в России был план по технологической модернизации производства, развитию отечественного автопрома, локализации производственных мощностей по сборке в стране. Если при высоких импортных пошлинах создаются максимально благоприятные условия для сборки автомобилей внутри страны, то можно было бы увидеть тех же японских и южноазитских автомобилестроителей у нас на Дальнем Востоке. Но этого не происходит, бума автомобилестроения нет. Сегодня рынок немного отскочил после пятилетнего затягивания поясов, потому что реализуется отложенный спрос – население меняет автомобили, которые выходят из строя", – рассказал Накануне.RU Владислав Жуковский.

Аналогичный вычет для автомобилей, произведенных в России, мог бы повысить спрос на продукцию отечественного автопрома, говорит он, но есть два главных ограничения для этого: низкие доходы жителей, 80% которых не могут позволить себе сбережений, и отсутствие российских авто хорошего качества по приемлемым ценам.