"Пошли на попятную". Мэрия Екатеринбурга не планирует объявлять конкурс на 024 маршрут – горожане крайне возмущены

Жители Екатеринбурга недовольны решением мэрии, которая запустила два маршрута взамен недавно отмененного 024 автобуса. Горожане жестко критикуют мэрию за "бессмысленные" маршруты №57а и №012, которые ходят с большими интервалами и требуют пересадок в 30-градусный мороз. Помимо этого, люди крайне возмущены заявлением чиновников о том, что обещанный конкурс на 024 маршрут не планируется, передает корреспондент Накануне.RU

О сложившейся ситуации и планируемых действиях с общественным транспортом администрация сообщила в ответе одному из жителей города. Копия письма опубликована в группе "ВКонтакте".

"Учитывая избыточность маршрутной сети, а также планируемое внедрение новой маршрутной сети в июле 2019 года, объявление конкурсных процедур по маршруту 024 не планируется", - говорится в ответе председателя комитета по транспорту администрации города Игоря Федотова.

Пока непонятно, это решение было принято до того, как мэр города Александр Высокинский обещал объявить конкурс, или после. Однако письмо датировано 4 февраля, а мэр делал заявление 25 января.

"Технологические сроки проведения конкурса - два с половиной месяца. После этого маршрут, соответственно, проработает еще до июля. До этого времени, соответственно, будут приняты решения по реформе", - обещал тогда Высокинский.

Такое решение, как и якобы дублирующие маршруты, подверглись жесткой критики со стороны горожан. Люди заявляют, что новые маршруты не принесли им никакой пользы, так как приходится делать пересадки и долго ждать эти автобусы.

"Администрация в лице мэра обещала объявить конкурс по 024. Сейчас уже пошли на попятную. Но проблема-то не решена. Ездить неудобно", - прокомментировала "ВКонтакте" жительница Елена.

"Значит нужно снова писать, совсем оборзели, цену на билет поднимают, а у самих ничего не сделано! Бегаешь, как дурачок от одной остановки на другую!" - пишет екатеринбурженка Ирина.

Таким образом, получается, что маршруты 57а и 012 не решили проблем жителей, а только добавили неудобств жителям микрорайона Елизавет, которые теперь жалуются, что у них отобрали эти автобусы.

На следующей неделе инициативная группа жителей в очередной раз планирует отправиться в мэрию, чтобы обсудить вопрос сохранения маршрута 024.

Напомним, что маршрут 024 отменили с начала этого года - он пользовался большой популярностью среди горожан, в частности, этот маршрут был удобен для жителей Сортировки и Вторчермета, так как он ездил от остановки "Хладокомбинат №3" через центр по улице 8 марта и до остановки "Новосибирская 2-ая". Сейчас мэрия заменила его одним частным - №012 и муниципальным №57а. Только добраться напрямую от Сортировки до Вторчермета без пересадок больше нельзя.