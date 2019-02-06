Вертолет Ми-38 испытали в условиях экстремально низких температур

Вертолет Ми-38 прошел испытания в условиях экстремально низких температур, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Испытания проводили специалисты Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля на базе аэропорта "Мирный" и площадке "Накын" в Якутии.

В ходе тестирования подтверждена возможность технического обслуживания вертолета, его подготовки к полету и надежного запуска двигателей при температуре ниже минус 45 градусов по Цельсию. "На Ми-38 выполнено 57 полетов и 18 наземных опробований силовой установки, также в ходе испытаний была подтверждена работоспособность всех систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, увеличение температурного диапазона эксплуатации сделает Ми-38 привлекательным для компаний, ведущих добычу ископаемых в сложных климатических условиях Крайнего Севера.