06 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

СМИ: Франция намерена за пять лет подготовить ответ российскому "Авангарду"

Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, сообщает National Interest.

По данным издания, проект французского гиперзвукового планирующего блока носит название V-MaX и сможет разгоняться почти до 6000 км/ч.

Новое оружие будет разрабатываться ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и Safran, предположительно, на основе перспективной сверхзвуковой крылатой ракеты системы "воздух - воздух" ASN4G.

Первый испытательный полет V-Max предположительно намечен на конец 2021 года, пишут "Известия".

Воплощение проекта V-Max в жизнь позволит Франции занять место в "гиперзвуковом клубе". Оружие такого типа создают несколько стран, в том числе Россия, США и Китай.

Российский "Авангард", который неуязвим для американской ПВО, называют наиболее современным вооружением.

Напомним, "Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч.

Ранее Вашингтон заявил, что не верит в существование комплекса "Авангард". Однако 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.

В США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

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СМИ: Франция намерена за пять лет подготовить ответ российскому "Авангарду"

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Теги: франция, авангард, гиперзвуковое оружие



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