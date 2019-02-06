В Подмосковье накрыли банду сотрудников ГИБДД: незаконно выдали больше сотни водительских удостоверений

В Подмосковье накрыли банду, состоящую из сотрудников ГИБДД. Их обвиняют в незаконной выдаче водительских удостоверений.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, обвинение в злоупотреблении полномочиями предъявлено троим сотрудникам РЭО ОГИБДД МУ МВД России "Балашихинское". Сейчас силовики находятся под домашним арестом.

Как удалось выяснить следователям, в 2018 году сотрудники, предположительно, за денежное вознаграждение либо по указанию начальства, вели прием у граждан, в том числе иностранных, квалификационных экзаменов с последующим получением теми водительских удостоверений. При этом, по версии следствия, кандидаты в водители фактически не отвечали на экзаменационные билеты - за них это делали сами полицейские.

Видео предоставлено Следственным комитетом РФ

Как отметили в ведомстве, установлены анкетные данные 167 человек, у которых с марта 2018 года и по настоящее время экзамены принимались в обход установленных правил. Уже проведено восемь обысков по местам жительства обвиняемых, а также в двух подразделениях ГИБДД. Также следователи проверяют сведения о возможной противоправной деятельности должностных лиц Госавтоинспекции.

Как сообщила Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, для установления всех обстоятельств уже назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники, в случае установления их вины, будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.