В столичной церкви прихожане устроили голодовку

В Москве посетители православного храма на Большой Грузинской улице устроили потасовку прямо внутри религиозного учреждения, сообщает Telegram-канал "Mash".

Инцидент произошел вечером 5 февраля в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца. Несколько человек решили устроить бунт и потребовали сменить настоятеля прихода, объявив голодовку.

Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако к приезду правоохранителей все, в том числе бунтари, разошлись.

Сотрудники УМВД столицы проводят по данному факту проверку.