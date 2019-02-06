В 26 странах Европы зафиксированы вспышки гриппа

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках гриппа в странах Европейского региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В 26-ти странах Европейского региона зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в девяти странах – региональное, в пяти странах – локальное. В пяти странах Европы зафиксированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство сообщило о росте географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории РФ.

"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 43-х субъектах Российской Федерации", - отметили в Роспотребнадзоре.