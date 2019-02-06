В России намерены готовить юристов к территориальным спорам из-за Луны

Роскосмос и Российская академия наук предложили начать подготовку специалистов по космическому праву для отстаивания интересов России в случае появления территориальных споров при освоении Луны, передает РИА Новости.

Экс-директор Института космических технологий РУДН Геннадий Райкунов заявил, что это связано с возникшими в последние годы притязаниями иностранных компаний на присвоение территорий и полезных ископаемых на Луне.

По его словам, "коммерсанты в США и в других странах пытались и пытаются продавать участки на Луне".

Между тем, согласно соглашению, утвержденном Генассамблеей ООН в 1979 году, "Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

В ноябре стало известно, что в России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны. Ее реализация потребует сотен миллиардов рублей.

В программе распишут задачи автоматических станций, которые планируется отправить к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

Ранее уже сообщалось, что возобновление исследования Луны, прерванного в 1976 году, по Российской лунной программе запланировано на 2019 год. Российская лунная программа предусматривает запуск в 2019-2024 гг. к Луне пяти автоматических станций.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия в рамках лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров. Он уточнил, что речь идет о создании долгосрочной базы, не обитаемой, а посещаемой.