Пермский край остался в группе регионов с высокой устойчивостью

Пермский край сохранил позиции в январском рейтинге Фонда "Петербургская политика". С результатом 7 баллов он остался в группе регионов с высокой социально-политической устойчивостью, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе регионов с высокой устойчивостью Прикамье находится с ноября прошлого года. Позитивная динамика региона в рейтинге зафиксирована с марта 2017 г. До этого - регион с результатом 4,7 баллов относился к территориям со слабой устойчивостью.

В качестве позитивных событий, повлиявших на рейтинг, аналитики фонда назвали соглашение о создании Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка "Морион Digital" и "Промобот", открытие в Перми первого в крае Центра оказания услуг "Мой бизнес", 16-е место в рейтинге регионов с максимальным производственным потенциалом, а также включение Пермского края в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

Добавим, что к регионам с высокой социально-политической устойчивостью, помимо Прикамья относят еще 14 территорий, в том числе Москву, Татарстан, Свердловскую и Тюменскую области. Возглавила группу в январе 2019 г. Свердловская область.