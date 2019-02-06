МО: Детей офицеров Вооружённых сил РФ не станут поголовно забирать в "Юнармию"

Информация о том, что офицерских детей с февраля этого года начнут массово принимать в движение "Юнармия", не соответствует действительности, об этом Накануне.RU сообщил источник в Министерстве обороны России.

Причиной обеспокоенности семей военнослужащих послужила фотография телеграммы, распространённая в социальных сетях, за подписью, якобы, врио заместителя командующего Восточным военным округом (ВВО) полковника Александра Манакова о приёме 100% детей офицерского состава в возрасте от 8 до 18 лет в движение "Юнармия".

В документе (подлинность которого в Минобороны не опровергают и не подтверждают) говорится, что по итогам селекторного совещания, проведенного 28 января замминистра обороны и начальником главного военно-политического управления Минобороны генералом Андреем Картаполовым, было дано указание о "необходимости активного развития" военно-патриотического движения "Юнармия".

Поголовный приём детей звучит в телеграмме как "просьба", однако ниже сообщается, что отсутствие детей офицеров в рядах движения будет "рассматриваться как недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан".

Источник в МО РФ сообщил Накануне.RU, что реакция командования ВВО на инициативу вышестоящего начальства – "инициатива на местах". По его словам, руководство Минобороны действительно хочет, чтобы костяк "Юнармии" составляли дети военнослужащих "для преемственности". Однако это именно пожелание, а не распоряжение, и телеграмму врио заместителя командующего войсками ВВО по военно-политической работе полковника Манакова следует воспринимать лишь как пожелание, а не руководство к действию.

"Никто никого не заставит вступать, никаких санкций применяться, естественно, не будет", - утверждает источник.

Телефон начальника пресс-службы Восточного военного округа, полковника Александра Гордеева, указанный с справочнике МО РФ, до момента публикации не отвечал.

В Свердловском региональном отделении "Юнармии" Накануне.RU сообщили, что каких-либо указаний о массовом приёме не получали. А начальник штаба муниципального отделения "Юнармия" в Хабаровске Андрей Мухранов опроверг информацию о "февральской разнарядке", заявив РИА "Новости", что вступление детей и подростков в ряды "Юнармии" является добровольным и проводится после прохождения кандидатами испытаний, которые длятся около месяца.