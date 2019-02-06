Стивен Сигал не захотел переезжать жить на Кубань
В администрации Кубани опровергли сообщения о грядущем переезде в Краснодарский край известного американского актера Стивена Сигала.
Как пишет Infox.ru, ранее появилась информация, что Сигал якобы всерьез намерен переехать в южный регион и даже разговаривал об этом с губернатором.
Однако в кубанской администрации рассказали, что актер действительно общался с главой региона на форуме "Дело за малым", но никакой речи о переезде и предоставлении ему жилья не шло.
"Глава ему предложил рассмотреть возможность заняться бизнесом по выращиванию винограда. Может быть, киноиндустрией", - цитирует представителя администрации РИА Новости.
Напомним, в прошлом году Стивен Сигал признавался, что хотел бы стать губернатором Приморского края, потому что его предки по отцовской линии "отсюда".