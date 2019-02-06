06 Февраля 2019
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Стивен Сигал не захотел переезжать жить на Кубань

В администрации Кубани опровергли сообщения о грядущем переезде в Краснодарский край известного американского актера Стивена Сигала.

Как пишет Infox.ru, ранее появилась информация, что Сигал якобы всерьез намерен переехать в южный регион и даже разговаривал об этом с губернатором.

Однако в кубанской администрации рассказали, что актер действительно общался с главой региона на форуме "Дело за малым", но никакой речи о переезде и предоставлении ему жилья не шло.

Стивен Сигал(2017)|Фото:kremlin.ru

"Глава ему предложил рассмотреть возможность заняться бизнесом по выращиванию винограда. Может быть, киноиндустрией", - цитирует представителя администрации РИА Новости.

Напомним, в прошлом году Стивен Сигал признавался, что хотел бы стать губернатором Приморского края, потому что его предки по отцовской линии "отсюда".

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Стивен Сигал не захотел переезжать жить на Кубань

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Теги: Сигал, Кубань, переезд



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