Дочь Башмета допросили по делу о пожаре в "звездном доме"

Дочь Юрия Башмета, чья квартира сгорела при пожаре в "звездном доме" центре Москвы, не скрывается от полиции.

Ранее об этом заявил Telegram-канал Mash. Сообщалось, что очаг пожар находился именно в ее квартире.

Однако, по данным РИА Новости, Ксения не скрывается, во вторник Башмет опросил следователь в качестве свидетеля.

Напомним, возгорание в квартире в центре столицы на Никитском бульваре, в многоквартирном доме 1912 года постройки произошло в ночь на 4 февраля. Погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В горевшем доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте.