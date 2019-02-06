ФАС объявляет войну компании "Майкрософт"?

Проект поправок к законам "О связи" и "Об информации" направлен Федеральной антимонопольной службой в Минкомсвязи. Инициатива, как пишет "Коммерсант", подразумевает предустановку на компьютеры и смартфоны отечественных программ, а также запрет производителям смартфонов, ноутбуков и компьютеров удалять предустановленное российское обеспечение.

Как объясняет Накануне.RU руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, сегодня купить новый компьютер без предустановленной американской оперативной системы "Майкрософт" практически невозможно, в нашей стране у этой корпорации особые привилегии, и это несмотря на то, что компания декларирует полную поддержку санкций США против России. Такая же ситуация с Apple – относительно идеи ФАС они уже высказались негативно.

"Зачем мы обеспечили привилегии компании "Майкрософт"? Без этой операционной системы невозможно купить новый компьютер в России, США чувствуют себя очень комфортно, они знают, что "Майкрософт" не вылетит из РФ, хотя и декларируют, что вводят свои санкции против России. Наглость несусветная – компания имеет со страны кучу денег, в школах, в университетах, во всех государственных учреждениях – везде продукция "Майкрософт", за все это платятся деньги, потому что нас обязали пользоваться лицензионным "Майкрософтом", чтобы больше денег в Америку отдавать", – говорит Колташов.

Готова ли Россия распрощаться с детищем Билла Гейтса? Эксперт приводит пример – отечественный аналог знаменитого программного обеспечения эффективно используется в Министерстве обороны, если на основе аналога можно создать программное обеспечение для широкого пользования, то все компании перейдут на российский продукт – это будет ощутимый ответный удар по Штатам.

Законопроект подразумевает особые правила сертификации для иностранного "железа" – теперь для того, чтобы попасть на российский рынок, производитель должен установить российское ПО по умолчанию и обеспечить возможность удаления всех иностранных программ, если таковые будут предустановленны на заводе. Политика протекционизма собственных товаров сменяет эру "глобализации" и открытых рынков, в новых условиях особые привилегии иностранных корпораций на отечественных рынках должны быть отменены, считает Василий Колташов.

"Это не значит, что нужно отказаться от торговли иностранными ПК, международная торговля будет только расти, но она будет расти на других принципах: не на том, что мы у себя мясо птицы производить не будем, а будем у американцев покупать, или что мы самолеты вообще никогда не будем производить, а будем только американские "Боинги" покупать, или операционную систему мы ни свободную, ни собственную не будем использовать, а будем все американцам платить. Нет – этого не будет. Будет происходить отказ от того, что США приятно и удобно, и ничего они с этим не поделают", – говорит Колташов.

Лоббистом законопроекта в СМИ называют "Яндекс", который от инициативы только выиграет, ведь сейчас российский производитель ПО платит десятки миллионов долларов за предустановку своих программ в смартфонах. В случае, если поправки будут приняты, такая процедура может стать бесплатной для российских компаний. Среди ответных мер на санкции эксперты уже не раз советовали ввести, например, запрет на интеллектуальную собственность США или отменить патентные права.