06 Февраля 2019
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Экономика Центральный ФО

Песков: Девальвация рубля во многом спровоцирована спекулянтами

Девальвация рубля во многом спровоцирована действиями спекулянтов. Такое мнение в ходе форума "Медиадень" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает МИА "Россия сегодня".

"Макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируется спекулянтами", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что у Центрального банка есть все инструменты для работы в этом направлении.

Как сообщало Накануне.RU, в январе рост стоимости рубля составил более 6% по отношению к доллару. В целом 2018 год за последнюю "трехлетку" стал худшим для рубля - национальная валюта подешевела на 21%.

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Песков: Девальвация рубля во многом спровоцирована спекулянтами

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Теги: рубль, девальвация, Дмитрий Песков, спекулянт



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