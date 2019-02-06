Песков: Девальвация рубля во многом спровоцирована спекулянтами

Девальвация рубля во многом спровоцирована действиями спекулянтов. Такое мнение в ходе форума "Медиадень" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает МИА "Россия сегодня".

"Макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируется спекулянтами", - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что у Центрального банка есть все инструменты для работы в этом направлении.

Как сообщало Накануне.RU, в январе рост стоимости рубля составил более 6% по отношению к доллару. В целом 2018 год за последнюю "трехлетку" стал худшим для рубля - национальная валюта подешевела на 21%.