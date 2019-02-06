В Тюменской области девять человек получили обморожения

В Тюменской области аномально холодная погода 2-6 февраля стала причиной обморожений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения в настоящий момент обморожения различной степени тяжести получили девять человек.

Только за минувшие сутки двое человек с обморожениями обратились за медицинской помощью.

Врачи призывают минимизировать нахождение на улице, тепло одеваться, а также каждые 15-20 минут заходить в тепло и согреваться. Поскольку на морозе люди не всегда чувствуют истинную температуру тела - все ощущения притуплены из-за холода.

Также медики напоминают, что при обморожении не следует обтирать пораженные участки снегом, погружать конечности в холодную или горячую воду, так как это дополнительно травмирует кожу. Необходимо снять сырую обувь и одежду, укутать обмороженную поверхность в одеяло или другие подручные средства, выпить теплого чая. Можно принять обезболивающее средство (при отсутствии аллергии).