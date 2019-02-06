06 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинский суд отказал в восстановлении ушедшему в раскол экс-митрополиту

На Украине принято неожиданное судебное решение в пользу канонической УПЦ. Винницкий апелляционный суд отменил решение Винницкого городского суда от 28 декабря 2018 года о том, что новому правящему архиерею Винницкой епархии УПЦ архиепископу Варсонофию запрещено управлять епархией. Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины".
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, покинувший УПЦ, ушедший в раскол, запрещенный в служении и снятый с поста бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий) обратился в Винницкий горсуд, чтобы он восстановил его на посту правящего архиерея Винницкой епархии УПЦ и отменил назначение Синодом УПЦ нового правящего архиерея архиепископа Варсонофия. И суд, вмешавшись в сугубо церковные вопросы и взявшись толковать церковные каноны, принял решение в пользу Шостацкого.

После этого УПЦ подала жалобу, которая и была удовлетворена апелляционным судом. Пресс-служба заявила, что о мотивации решения будет сообщено позже, когда будет готов текст судебного постановления.

Из сообщения можно сделать вывод, что Шостацкому отказано в мерах по обеспечению иска, т.е. суд просто снял запрет на госрегистрацию архиепископа Варсонофия как управляющего епархией. В то же время Шостацкий успел оформить на раскольников все имущество епархии. При этом он считает, что, опротестовав решение Синода УПЦ, защищает свою "порядочность и честь".

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Украинский суд отказал в восстановлении ушедшему в раскол экс-митрополиту

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Теги: Украина, церковь, УПЦ, раскол



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