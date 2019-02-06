В Тюменской области вертолёт вынужденно приземлился из-за сбоя гидравлической системы
В Тюменской области вертолёт совершил вынужденную посадку из-за сбоя одной из систем, рассказал Накануне.RU старший помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Лебедев.
5 февраля борт совершал технический рейс – экипаж осматривал газопровод. Командир зафиксировал сбой в работе гидравлической системы.
"Чтобы не рисковать, решили приземлиться из-за морозов", - уточнил Лебедев.
Посадка произошла штатно, экипаж эвакуировали, вертолёт сейчас изучают.