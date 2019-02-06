06 Февраля 2019
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Медведев дал ряд поручений по подготовке госпрограммы комплексного развития села

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Этот вопрос обсуждался на совещании в режиме видеоконференции 29 января 2019 года.

Так, в рамках подготовки проекта программы планируется провести анализ отраслевых мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, которые уже есть в госпрограммах РФ, а также провести оценку экономической эффективности таких мероприятий, обеспечить комплексный подход к решению задач в этом направлении и определить целевые показатели, способствующие повышению качества и уровня жизни сельского населения.

"Минсельхозу России … предусмотреть в том числе мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитию социокультурных центров", - говорится в перечне поручений.

Медведев также обязал предусмотреть дополнительное финансирование расходов на строительство (реконструкцию) и ремонт сельских домов культуры в бюджете на 2019-2021 гг.

"Минспорту России, Минфину России, Минсельхозу России и Минэкономразвития России на основе анализа необходимого количества плоскостных спортивных сооружений в сельской местности предусмотреть увеличение объёмов финансирования в 2019–2021 годах мероприятий по развитию сельских территорий в рамках государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", - также отмечается в документе.

Проект госпрограммы поручено внести в правительство до 1 июня 2019 года.

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Медведев дал ряд поручений по подготовке госпрограммы комплексного развития села

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Теги: развитие села, комплексное развитие села, Дмитрий Медведев, проект госпрограммы



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