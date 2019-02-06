Воронежский губернатор принял участие в совещании в ЦФО. Обсуждали перспективы развития экспортного потенциала АПК страны

Воронежский губернатор Александр Гусев накануне принял участие в совещании по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в совещании принимали участие руководители Минсельхоза России, главы субъектов ЦФО, профильные министры регионов, руководители сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.

Открыл совещание заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. Он отметил, что развитие экспорта сельскохозяйственной продукции – одна из стратегических задач, которую поставил Президент России Владимир Путин. Глава государства поручил к 2024 году более чем в два раза увеличить экспорт в сфере АПК и создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами. По мнению Артура Ниязметова, для достижения цели необходимо, чтобы объем экспортных поставок рос в среднем на 11% ежегодно. По итогам прошлого года рост экспорта в АПК Центрального федерального округа составил 16%.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году больше всего экспортировалось зерно. По прогнозным данным, к 2024 году зерновые культуры сохранят свое лидерство. Второе место в структуре экспорта разделят масло-жировая продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

В ходе совещания с докладом выступил Александр Гусев. Он отметил, что Воронежская область стабильно входит в первую десятку субъектов страны по производству зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, молока, свинины, масла растительного и животного, сахара-песка, произведенного из сахарной свёклы. В прошлом году в регионе произведено 6 млн. 400 тыс. тонн продукции растениеводства. Основную часть традиционно составили зерновые и зернобобовые культуры – 4 млн. 760 тыс. тонн. Более 1 млн. 360 тыс. тонн собрано масличных культур.

"Темпы развития отрасли позволяют нам прогнозировать значительный рост объемов производства в ближайшие годы. К 2024 году планируется увеличить показатель в растениеводстве на миллион тонн (до 7 млн. 400 тыс.) – прежде всего, за счет масличных культур", - сказал Александр Гусев.

Воронежский губернатор также рассказал о модернизации и расширении сферы животноводства: "В прошлом году произведено свыше 900 тыс. тонн молока и 500 тыс. тонн мяса (скота и птицы на убой). Общий объем продукции животноводства составил 1 млн . 400 тыс. тонн (без учета яиц). К 2024 году мы ожидаем, что этот показатель увеличится на 170 тыс. тонн (до 1 млн. 570 тыс. тонн) – в первую очередь, за счет молока".

Александр Гусев подчеркнул, что в Воронежской области создана надежная сырьевая база для успешного развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Именно эти отрасли сегодня служат основой экспортного потенциала. "В 2018 году произведено 2,5 млн. тонн пищевой продукции. Основную часть традиционно составили сахар – 820 тыс. тонн и масло растительное – 681 тыс. тонн. Также произведено почти 300 тысяч тонн кондитерских изделий. К 2024 году прогнозируется увеличение показателя до 2,7 млн. тонн, прежде всего за счет прироста производства молока и молокопродуктов, масла растительного и муки", - заявил Александр Гусев.

Кроме того, он проинформировал участников совещания о перспективных направлениях экспорта продукции АПК, которые в приоритетном порядке развиваются в регионе. Это глубокая переработка зерновых культур и развитие производства органической продукции.