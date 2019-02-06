06 Февраля 2019
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В Кузбассе не подтвердились сообщения о голодных обмороках школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын не обнаружил в школах региона подтверждения сообщений о голодных обмороках учащихся.

Комиссия побывала в восьми школах шести районов области, там фактов голодных обмороков у детей не было, сообщил Кислицын на встрече с губернатором Сергеем Цивилевым.

Он напомнил, что в его адрес поступали анонимные сообщения из этих районов, где находятся школы, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее сообщалось, что проблемы с питанием возникли у ребят из малообеспеченных семей. Как заявлял Кислицын, обмороки случаются с учениками сельских школ и детьми, которых привозят из отдаленных поселков.

Детского омбудсмена после его заявлений о голодных обмороках вызвали на допрос в СКР.

Также в Сети появилось видео, где показаны подозрительные макароны, которые детям якобы давали в школе №10 в Юрге. Одна из девочек, комментируя еду, сравнила ее с кормом для собак.

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В Кузбассе не подтвердились сообщения о голодных обмороках школьников

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Теги: школьники, обмороки, кузбасс



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