06 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге задержание нетрезвых дебоширов закончилось стрельбой: пострадали двое полицейских

В Екатеринбурге полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту выстрела в момент задержания нетрезвых дебоширов в подъезде жилого дома на улице Надеждинской. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, 5 февраля в 21 час 17 минут в дежурную часть отдела полиции №10 поступил сигнал, что в одной из квартир неизвестные распивают спиртные напитки, курят и шумят, а на замечания никак не реагируют. На адрес был немедленно направлен наряд патрульно-постовой службы.

"Полицейские поднялись на этаж и позвонили в дверь квартиры предполагаемых дебоширов. К ним вышли двое мужчин 1984 и 1960 годов рождения, а также женщина 1964 года рождения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые разговаривали на повышенных тонах. Законные требования сотрудников ОВД прекратить нарушать общественный порядок они не выполнили. Стражи порядка неоднократно обращались с просьбой к 35-летнему гражданину убрать руки из карманов и показать их, но он и это проигнорировал.

полиция(2018)|Фото:Накануне.RU

Опасаясь за жизнь своих коллег и в соответствии с законом "О полиции" старший сержант ППС обнажил табельное оружие. Мужчина стал хватать сотрудника за форменную одежду и пытаться повалить его. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел, в результате чего полицейский получил огнестрельное ранение левой кисти. Рикошетом пули его напарнику 1985 года рождения также причинена травма, угрозы их жизни нет. Напавший на представителей МВД и двое других участников дебоша задержаны", - прокомментировал полковник Горелых.

Он добавил, что на место происшествия выезжали заместители начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области Эдуард Бородин и Станислав Каргаев, а также начальник городского УМВД Сергей Кулагин. По итогам уже начавшейся проверки органами внутренних дел и Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

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В Екатеринбурге задержание нетрезвых дебоширов закончилось стрельбой: пострадали двое полицейских

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Теги: полиция, дебош, стрельба, Екатеринбург



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