В Челябинске два театра получат федеральные средства на ремонт

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского и Молодежный театр получат федеральные субсидии на ремонт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

На ремонт Молодежного театра из бюджета России в 2019 году будет выделено 14,2 млн руб., еще 9 млн руб. поступит из областного бюджета.

"На эти средства планируется отремонтировать внутренние помещения, привести в порядок фойе и зрительный зал", - рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В 2020 году в театре запланирован второй этап ремонтных работ, в рамках которого необходимо будет провести модернизацию технического оборудования, в том числе сцены. На это потребуется 104 млн руб., из них 100 млн руб. обещает выделить Федерация, остальное добавит регион.

В 2021 году начнется ремонт в кукольном театре.