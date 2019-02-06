06 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске два театра получат федеральные средства на ремонт

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского и Молодежный театр получат федеральные субсидии на ремонт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

На ремонт Молодежного театра из бюджета России в 2019 году будет выделено 14,2 млн руб., еще 9 млн руб. поступит из областного бюджета.

"На эти средства планируется отремонтировать внутренние помещения, привести в порядок фойе и зрительный зал", - рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В 2020 году в театре запланирован второй этап ремонтных работ, в рамках которого необходимо будет провести модернизацию технического оборудования, в том числе сцены. На это потребуется 104 млн руб., из них 100 млн руб. обещает выделить Федерация, остальное добавит регион.

В 2021 году начнется ремонт в кукольном театре.

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В Челябинске два театра получат федеральные средства на ремонт

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Теги: театр, ремонт, субсидии,



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