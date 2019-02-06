06 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО

Мэрия Москвы обнародовала самые популярные маршруты в метро

Мэрия Москвы обнародовала список самых востребованных для пассажиров станций столичного метро. Перечень составлен на основе анализа данных мобильного приложения "Метро Москвы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

Так, самыми востребованными точками отправления пассажиров стали "Выхино", "Щелковская", "Новокосино", "Юго-Западная", "Домодедовская", "Новогиреево" и "Медведково". А местом назначения часто выбирают станции "Курская", "Киевская" и "Комсомольская".

Как отмечается, ежемесячно пассажиры, используя этот сервис, прокладывают около 2 млн маршрутов по столичной подземке.

Кроме того, популярностью у пассажиров пользуются станции, рядом с которыми находятся места для отдыха, развлечений и прогулок ("ВДНХ", "Арбатская", "Охотный Ряд").

Москва, метро охотный ряд, метрополитен(2018)|Фото: nakanune.ru

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Мэрия Москвы обнародовала самые популярные маршруты в метро

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Теги: Москва, метро, маршрут, мэрия Москвы



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