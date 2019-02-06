Список кандидатов в мэры Среднеуральска "засекретили"

Выборы нового мэра Среднеуральска проходят "за закрытыми дверями". Ещё вчера конкурсная комиссия завершила приём заявок, а сегодняшнего дня началась проверка документов. Планируется, что конкурсные испытания пройдут с 12 по 22 февраля. Вот только в аппарате думы Накануне.RU сообщили, что не намерены публиковать список претендентов на кресло мэра.

Напомним, что 27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Сейчас временно исполняет обязанности главы вице-мэр Алексей Костыгин.

Именно после визита Бидонько, экс-глава Среднеуральска решил написать заявление по собственному желанию.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, эта ситуация тянется уже около года. Переговорили со всеми заинтересованными лицами. Есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, власть не может эффективно работать. Глава принял решение об отставке, которое приняли на гордуму. Сейчас запущена процедура конкурса, которая завершится назначением главы", - ранее рассказывал он.

Теперь вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в беседе с корреспондентом агентства заявил, что на такой закрытый конкурс он рассчитывал.

"Нет, конечно, не на такой конкурс я рассчитывал. Всё должно быть по закону: если там говорится, что всё должно проходить открыто, значит, так и надо делать. Я просто не знаю, можно ли сейчас сообщать личные данные или же после того, как проверят все соответствия, а потом только опубликовать. Этот вопрос обязательно уточню", - заявил он.

Жители Среднеуральска, между тем, выражают серьезные опасения по поводу предстоящих выборов нового мэра, так как выбирать главу в этот раз от имени народа будут депутаты, которым не доверяют. Поэтому общественная палата города обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в выборы главы города, чтобы тот спас город от "алчных бизнесменов". Общественники заявляют, что якобы представители местной управляющей компании "РЭМП – Среднеуральск", руководителем которой является депутат думы Василий Борисенков, пытаются взять в свои руки всю власть в городе.

Но по словам Бидонько, никаких угроз областная власть не видит, ведь именно горожане выбирали депутатов, а процедура выборов пройдет в соответствии с законодательством.

"А кто выбирал депутатов? Каким образом мы должны повлиять? Мы и так вмешиваемся. Объявлен конкурс, соответственно, конкурсная комиссия будет отбирать претендентов, позже их будет рассматривать дума и утвердит того, кого посчитает нужным. Как тут ещё надо вмешаться? Есть депутаты - законно избранные городом, и они будут решать в соответствии с законодательством, кто будет главой города. Это все процедуры, которые прописаны и по ним все будет идти", - резюмировал вице-губернатор.

Ранее сам чиновник не смог ответить на вопрос, кого он видит на посту мэра города. По его словам, нужно дождаться, когда будут поданы документы от желающих побороться за кресло главы.