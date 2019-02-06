06 Февраля 2019
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Экономика В России

Сбор биометрических данных предложили вести в МФЦ

Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщают "Известия".

Напомним, с 1 июля банки собирают биометрические данные для удаленной идентификации клиентов. Оператором единой системы биометрической идентификации россиян станет Ростелеком.

В крупнейших российских банках поддержали инициативу сбора биометрии в МФЦ. Отмечается, что россияне доверяют государственным учреждениям больше, чем кредитным организациям.

При этом на обеспечение сбора биометрии может потребоваться несколько миллиардов рублей. По словам экспертов, остро встанет проблема защиты полученной информации.

Ранее сообщалось, что вместе с долгами банки будут продавать коллекторам и биометрические данные россиян.Новация может быть применена уже в этом году. При звонке коллектора голосовой слепок гражданина будет проходить проверку по Единой биометрической системе (ЕБС).

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Сбор биометрических данных предложили вести в МФЦ

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Теги: биометрические данные, мфц



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