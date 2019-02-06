06 Февраля 2019
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Платья Аллы Пугачевой передали в музейную коллекцию

Знаменитые платья-балахоны Аллы Пугачевой пополнили музейную коллекцию историка моды Александра Васильева. Об этом рассказал супруг примадонны Максим Галкин. " Историк моды Александр Васильев заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного Музея Моды", - пишет юморист в Instagram.

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Сам Васильев, похоже, в восторге: "Моя коллекция пополнилась дюжиной концертных платьев из гардероба Примадонны!".

Об одном из экземпляров Александр написал подробнее в отдельном посте:

"Балет, балет, балет -

Души призывный звук.

Балет, балет, балет -

Несбыточный мой друг...".

Все помнят эту знаменитую песню Аллы Борисовны Пугачевой, написанную Игорем Николаевым и Ильей Резником. Клип на песню "Балет" вышел в 1985 году. А великолепное платье-балахон из чёрного тюля с цветочной аппликацией, в котором Алла Борисовна снималась в этом клипе, теперь в моей коллекции исторического костюма. Автор платья художник Аркадий Новикова".   

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Платья Аллы Пугачевой передали в музейную коллекцию

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Теги: алла пугачева, платья, музей моды, александр васильев



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