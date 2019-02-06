В минстрое Прикамья объяснили почему в регионе дети-сироты живут в аварийных домах

В министерстве строительства Пермского края объяснили, почему дети-сироты живут в аварийных домах после выпуска из детского дома, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, одна из причин - принцип заселения. Раньше дома заселялись выпускниками детских домов в массовом порядке, что лишало их условий социальной адаптации, социализации. В результате, здания доводились фактически до аварийного состояния. Это осложняло работу муниципалитетов по поиску управляющих компаний: они просто отказывались от обслуживания домов. В результате за годы эксплуатации дома разрушались.

Чтобы решить эту проблему, краевые власти с 1 января 2018 г. ввели ограничение по количеству квартир в многоквартирнике для детей-сирот. Оно составляет не более 25% от числа всех квартир. Эта инициативу Прикамья отметили на федеральном уровне и распространили на другие регионы.

Кроме того, с 2017 года строительство домов для детей-сирот в обязательном порядке ведется под надзором Инспекции государственного строительного надзора Пермского края.

"Также выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры, приемку дома сегодня осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, Госстройнадзора, муниципального образования", - пояснили в минстрое.

В настоящий момент ведомство ведет работу по устранению нарушений в домах для детей-сирот. На восстановление квартир в этом году из бюджета региона выделено 2,7 млн руб.