"Пусть родители платят!" Депутат предложила отменить субсидии на бесплатное питание в школах Екатеринбурга

Комиссия по развитию образования, науки и физической культуры гордумы Екатеринбурга сегодня обсудила вопрос организации питания детей в школах. В ходе дискуссии депутат Елена Дерягина заявила, что субсидии на питание школьников начальных классов большие и помощь нужно оказывать только адресно, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы говорим постоянно о субсидии на школьное питание, у нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. На это выделяется около миллиарда денег - это строительство целой школы, а в отходах потом мы видим много еды, которую дети выбрасывают. Пусть родители платят! Поэтому помощь нужно оказывать только адресно", - заявила Дерягина.

Ее поддержала и Любовь Боркова, отметив, что школьники в основном из благополучных семей, и "у нас же улучшилась социальная обстановка".

Депутат Алексей Вихарев, в свою очередь, пояснил, что его коллега Елена Дерягина не совсем корректно изложила мысль.

"Что касается непосредственно отмены, то я думаю, что губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга будут продолжать делать все возможное, чтобы субсидии на детское питание только увеличивались", - заявил он.