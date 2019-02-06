На Среднем Урале "боевой дед" пытался убить соседа из самодельного револьвера

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале "боевой дед" пытался убить соседа из самодельного револьвера

В закрытом городе Новоуральске 72-летнего пенсионера подозревают в покушении на убийство соседа. Он пытался застрелить его из самодельного револьвера.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 29 января: у пожилого мужчины во дворе дома возник бытовой конфликт с 38-летним соседом. В ходе ссоры пенсионер выхватил самодельный револьвер системы "Наган" и произвел из него выстрел, целясь в оппонента, но не попал.

самодельный револьвер системы «Наган»(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

После этого более молодой сосед обезоружил агрессора и передал прибывшим на место сотрудникам полиции. Оказалось, что пистолет был переделан из сигнального револьвера в боевое оружие. Кроме этого, у пенсионера нашли свыше 20 патронов к нему, которые также были изготовлены кустарным способом.

самодельные патроны(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело, назначены судебные баллистические экспертизы по изъятому оружию и боеприпасам. Сейчас следователи выясняют, откуда у "боевого деда" револьвер, и устанавливают точные причины возникшего конфликта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале "боевой дед" пытался убить соседа из самодельного револьвера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Новоуральск, покушение, пенсионер, дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 844

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети