На Среднем Урале "боевой дед" пытался убить соседа из самодельного револьвера

В закрытом городе Новоуральске 72-летнего пенсионера подозревают в покушении на убийство соседа. Он пытался застрелить его из самодельного револьвера.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 29 января: у пожилого мужчины во дворе дома возник бытовой конфликт с 38-летним соседом. В ходе ссоры пенсионер выхватил самодельный револьвер системы "Наган" и произвел из него выстрел, целясь в оппонента, но не попал.

После этого более молодой сосед обезоружил агрессора и передал прибывшим на место сотрудникам полиции. Оказалось, что пистолет был переделан из сигнального револьвера в боевое оружие. Кроме этого, у пенсионера нашли свыше 20 патронов к нему, которые также были изготовлены кустарным способом.

Возбуждено уголовное дело, назначены судебные баллистические экспертизы по изъятому оружию и боеприпасам. Сейчас следователи выясняют, откуда у "боевого деда" револьвер, и устанавливают точные причины возникшего конфликта.