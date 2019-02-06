"Едет наводить партийные разборки или в качестве вице-губернатора?" Не все депутаты Асбеста ждут Бидонько

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отложил свой визит в Асбест. Встретиться с "проблемной" красной думой он планирует 7 февраля, а не 6-го, как раньше. Об этом вице-губернатор рассказал Накануне.RU.

Очередное заседание думы намечено на 8 февраля.

Напомним, что ранее заседания народных избранников срывались несколько раз. По данным спикера Андрея Самарина, на последнюю встречу явились лишь 12 человек из 14. По результатам выборов 2017 года большинство в думе составляют коммунисты. Так, например, уже второе заседание пропускает депутат от КПРФ Наталья Крылова, которую хотят лишить мандата.

Она утверждает, что такое решение продиктовано "указанием свыше". Факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире. Депутаты не из фракции КПРФ также требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина.

Бидонько планирует пообщаться со всеми депутатами и проработать дальнейшие решение, чтобы решить данную ситуацию.

А по словам Крыловой, на встречу с Бидонько она приходить не собирается, так же, как и на заседание думы - болеет.

"У нас руководитель "Единой России" в Асбесте, депутат Дмитрий Александрин дал комментарий блогеру Елистратову, что Бидонько приезжает сюда, как партийный фукционер по линии "ЕР" решать вопросы. Он в качестве кого сюда едет? Наводить партийные разборки или в качестве вице-губернатора займётся политикой в городе и хозяйством в том числе?" - сетует коммунистка.